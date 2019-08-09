شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طليقة أحمد السعدنى بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت، منذ قليل، طليقة الفنان أحمد السعدنى وأم أولاده، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

يشار إلى أن أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "شبر ميه" ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وزكى فطين عبد الوهاب، وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.