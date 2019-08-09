شكرا لقرائتكم خبر عن "حواديت الشانزليزيه" يعيد إنجى المقدم للأربعينات لثانى مرة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة إنجى المقدم بالزمن إلى الوراء فى مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" الذى انطلق تصويره مؤخراً، وتجسد إنجى فيه شخصية فتاة ليل بأحد الملاهى فى الأربعينات والخمسينات وهى الفترة التى تدول فيها أحداث العمل، لتكون هذه المرة الثانية والتى تجسد فيها انجى المقدم شخصية فى هذه الفترة الزمنية خلال عامين فقط.



انجى المقدم

وجسدت انجى المقدم في مسلسلها "ليالي أوجيني" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، دور صوفيا الفتاة الإيطالية التى تعيش في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام 1946 ببورسعيد، وتتحدث الإيطالية والعربية، وهى نفس الفترة الزمنية التى تظهر فيها بأحداث مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والتى تطلب ملابش ومكياج وتسريحة شعر مختلفة.



انجى المقدم فى ليالى اوجينى

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

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