شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء عزاء والدة فتحى عبد الوهاب.. ونجوم مسرح مصر أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين إلى مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء فى والدة النجم فتحى عبد الوهاب، التى وافتها المنية أمس الخميس ، حيث شارك فى العزاء كل من محمد عبد الرحمن توتة، أوس أوس، سليمان عيد، مصطفى بسيط، المخرج محمد النقلى، ميدو عادل، محمد على رزق.

وكان قد شيع جثمان الفقيدة لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة طوخ بالقليبوبية.

وفى سياق آخر ، يستكمل حاليا فتحى عبد الوهاب تصوير باقى أحداث دوره فى فيلم "لص بغداد"، وهو من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضى تتضمن مسلسلي "لمس أكتاف" مع ياسر جلال بالإضافة إلى "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز كما ظهر كضيف شرف فى أكثر من عمل آخر.

























Advertisements























































