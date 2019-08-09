الأميرة شارلوت كما لم تروها من قبل.. فيديو طريف للغاية

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت صحيفة ميرور البريطانية فيديو للأميرة شارلوت ابنة دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام و كيت ميدلتون.

وقد ظهرت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات وهي تقوم بحركات طريفة بوجهها وهي المرّة الأولى التي يتمّ فيها تصوير هكذا فيديو للأميرة الصغيرة.

نُشير إلى أن الأميرة شارلوت كانت برفقة والدتها لحضور حدث لليخوت في كاوز، بجزيرة وايت.