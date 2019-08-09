متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت صحيفة ميرور البريطانية فيديو للأميرة شارلوت ابنة دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام و كيت ميدلتون.
وقد ظهرت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات وهي تقوم بحركات طريفة بوجهها وهي المرّة الأولى التي يتمّ فيها تصوير هكذا فيديو للأميرة الصغيرة.
نُشير إلى أن الأميرة شارلوت كانت برفقة والدتها لحضور حدث لليخوت في كاوز، بجزيرة وايت.
كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة شارلوت كما لم تروها من قبل.. فيديو طريف للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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