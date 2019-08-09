إميلي راتاجكوسكي تستعرض شعر إبطيها بصورة تحمل رسالة قوية

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت عارضة الأزياء الحسناء إميلي راتاجكوسكي في عدد مجلة هاربرز بازار مستعرضةً شعر إبطيها. وفي التفاصيل، فقد قصدت إميلي إظهار شعر إبطيها مرتدية حمالة صدر من الدانتيل، وذلك بهدف إظهار أنوثة المرأة من منظار مختلف. وقد علّقت إميلي على الصورة بالقول “امنحوا النساء الفرصة ليفعلن ما يشأن بأوجه عدّة. كتبت مقالةً لمجلة Harper’s Bazaar بنسختها الأميركية، عن أهمية حقّ المرأة في اختيار ما تريد (لناحية ما ترتديه، تنشره أو حتى إذا أرادت حلاقة الشعر أم لا)… افعلن ما تردن أيتها السيدات”.

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