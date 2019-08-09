شاهدوا الصورة الأولى لإبنة ريكي مارتن وزوجه السوري جوان يوسف

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم العالمي ريكي مارتن الصورة الأولى لإبنته بالتبنّي ولفتت الأنظار بجمالها رغم أنها تبلغ من العمر سبعة أشهر فقط. بدوره، أعاد زوج مارتن السوري جوان يوسف نشر الصورة الّـتي ظهرت فيها الطفلة “لوسيا” بين أحضان ريكي مارتن، وعلّق قائلاً “الطفلة لوسيا مارتن يوسف.. نور حياتي”. تجدر الإشارة إلى أن ريكي وجوان كانا قد تبنّيا لوسيا بعد ولادتها، بعدما أنجبا سابقاً التوأم ماتيو وفالينتينو عبر أم بديلة.

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