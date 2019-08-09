بعد حفل “الأوسكار”.. حفل توزيع جوائز “إيمي” من دون مقدم

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد واقعة حفل “الأوسكار” الأخير، سيُقام حفل توزيع جوائز “إيمي” هذا العام في دورته الحادية والسبعين والمقررة في 22 أيلول من دون مقدم رئيسي.
وأعلن تشارلي كوليير المدير التنفيذي لـ”Fox Entertainment” أنّ هذا القرار سيتيح تكريس مزيداً من الوقت للمسلسلات التي قدمت موسمها الأخير هذا العام مثل مسلسل “صراع العروش”.
والجدير ذكره أنّ حفل توزيع جوائز “إيمي” في العام 2003 أقيم من دون مقدم رئيسي.
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