ليوناردو دي كابريو يستمتع بإجازته في إيطاليا برفقة حبيبته

متابعة بتجـــــــــرد: يستمتع الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو بإجازة الصيف مع حبيبته كاميلا موروني، بحيث ظهرا يوم الخميس داخل حوض استحمام ساخن أثناء استراحة رومانسية في بوسيتانو بإيطاليا.

فقد ظهر نجم هوليود البالغ من العمر 44 عامًا، وهو يسترخي بملابس السباحة وهي عبارة عن شورت قصير، فيما استعرضت حبيبته عارضة الأزياء البالغة من العمر 22 عامًا جسدها النحيف في ملابس سباحة بيضاء ضيقة.

ووفق الصور التي التقطها مصورو الباباراتزي، بدا دي كابريو وهو يستمتع بوقته مع صديقته التي تصغره بـ22 عاماً، تحت أشعة الشمس الدافئة على متن يخت خاص.