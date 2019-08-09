محاكمة شاب بالعنصرية تجاه محمد صلاح.. بسبب تغريدة

متابعة بتجـــــــــــرد: اتُهم رجل بالعنصرية تجاه لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح وذلك بعدما نشر تغريدة مسيئة إلى الأخير.

وفي التفاصيل، فقد اتُهم غاري هايلاند البالغ من العمر 32 عامًا من واترلو في ميرسيسايد بارتكاب جريمة من جرائم النظام العام وعرقلة شرطي في تنفيذ مهامه.

وتضمنت التغريدة التي نشرها غاري يوم الأربعاء صورة ساخرة للاعب كرة القدم المصري صلاح أحد لاعبي ليفربول البارزين.

وقد علّق متحدث بإسم نادي إيفرتون على ما حصل بالقول: “إيفرتون يدين بأشدّ العبارات أي نوع من العنصرية”.

والجدير ذكره، أن موقع تويتر حذف الصورة التي نشرها غاري وتلك التي انتشرت لاحقاً والتي أساءت لمحمد صلاح.