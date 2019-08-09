إيميه صياح بين الماضي والحاضر.. صورة طريفة للغاية

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الممثلة اللبنانية إيميه صياح صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام جمعت فيها بين طفولتها وحاضرها.

وقد علّقت إيميه على الصورة بالقول “القصّة بلّشت من لمّا كنت أقصر من الدرابزين”.

واللافت أن إيميه ظهرت في صورة من طفولتها واقفةً بطريقة طريفة للغاية لإلتقاط الصورة.