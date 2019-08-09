صورة لبوراك أوزجيفيت يحمل رضيعاً تجتاح الانترنت.. هل هو طفله؟

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجم التركي بوراك أوزجيفيت ظهر فيها حاملاً طفلاً رضيعاً.

وفي التفاصيل، فقد قال الكثيرون إن هذا الطفل هو ابنه من زوجته النجمة فهرية أفجان، بالرغم من أنهما لم ينشرا صوراً للطفل عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

نُشير إلى أنها كانا قد نشرا صورة ليد الطفل مع يدّ والده ونالت حينها ردود فعل إيجابية كثيرة.