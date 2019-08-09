ياسمين عبد العزيز: هذا سر غيابي إعلاميا.. وتكشف تفاصيل حادث سيارة الإسعاف

متابعة بتجـــــــــــرد: قطعت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم سنوات اختفائها عن البرامج التليفزيونية، الذي استمر لمدة 17 عاما، حيث كان آخر ظهور لها في لقاء أجراه معها الفنان شريف منير في برنامج “فرصة سعيدة”.

وكشفت ياسمين اليوم خلال لقائها في برنامج “معكم”، المذاع على قناة سي بي سي، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، سبب اختفائها طوال تلك السنوات، حيث قالت إن السبب في ذلك هو هجوم البرامج في الفترة الأخيرة على الفنانين، وتستضيفهم من أجل إظهار فضائحهم وهي لا تحب الحديث في الفضائح.

وأضافت ياسمين أنها لا تحب الأضواء رغم عملها في التمثيل، فهي تحب التمثيل كعمل فقط، والأعمال التي تشارك بها تنتهي بالنسبة لها عقب انتهاء تصويرها وعرضها للجمهور.

كما تحدثت خلال اللقاء عن بداياتها مع الإعلانات والتي كانت في عمر 12 عاما، قبل أن تدخل مجال التمثيل في عمر 15 عاما مع الفنانة سميرة أحمد، من خلال مسلسل “امرأة في زمن الحب”.

Advertisements

أما عن الأجر الذي كانت تحصل عليه فقالت إنها حصلت على 250 جنيها في أول إعلان لها، ثم زاد الأجر إلى 5 آلاف جنيه، فأخذت تحتفظ بأموالها حتى قامت بشراء سيارة لنفسها في عمر 15 عاما، كما استقلت ماديا وأخذت تنفق على نفسها من بداية عملها بالإعلانات لانها كانت تحب تحمل المسؤولية وأرادت تخفيف أعباء والدتها التي انفصلت عن والدها وهي في عمر 9 سنوات.

وروت موقفًا طريفًا حدث لها فور شرائها سيارة، حيث صدمت سيارة إسعاف في أول مرة تقود فيها السيارة، وأخذت تتشاجر مع السائق رغم أنها من قامت بصدم سيارته، ورفضت التحرك وتركه يذهب مما اضطره إلى حمل المريض والذهاب به إلى المستشفى ماشيا.

ولم تخل الحلقة من فكاهة ياسمين عبد العزيز المعتادة، حيث كانت خفت ظلها واضحة طوال اللقاء وتحديدا في بدايته عندما أخبرت الشاذلي أنها ليس لها في البرامج التليفزيونية وارتداء الفساتين وتخاف أن يرتفع فستانها ويكشف جسدها لأنها ليست معتادة سوى على البنطلون.