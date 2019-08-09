كيت ميدلتون تشعل “تويتر”.. ارتدت “الهوت شورت” لأول مرة!

متابعة بتجــــــــــــرد: خلال 8 سنوات كأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية، هناك قطعة واحدة من الملابس التي تجنبتها زوجة الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون وهي “الهوت شورت”، ولكن هذا انتهى اليوم.

وأثارت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت بالشورت القصير في مكان عام لأول مرة، في سباق القوارب الخيري في كاوز، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكانت المرة الأخيرة التي ترتدي فيها كيت ميدلتون البالغة من العمر 37 عاماً مثل هذه الشورتات القصيرة في أحد الأماكن العامة، في سبتمبر 2008 عندما حضرت حفلا في منتصف الليل في لندن قبل زواجها من الأمير وليام.

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وعلق الآلاف عبر موقع “تويتر” على سيقان المرأة الملكية بعد ظهورها أمس، وغرد أحدهم: “من أشد المعجبين بكيت الرائعة، ساقيها قاتلتان”، وعلقت أخرى: “سوف أذهب إلى مدرب وأعطيه هذه الصورة وأقول له أريد مثل هذه السيقان”، فيما علقت مستخدمة باسم إليانور هيتش مستعجبة: “سيقان كيت ميدلتون الملعونة!”.

ومن المعروف عن دوقة كامبريدج اهتمامها بالرياضة، حيث أنها تعتبر متزلجة محترفة، وتحب ممارسة تمارين اليوغا والبيلاتس، وتستمتع بالتجديف والركض، وتمارس رياضة الهوكي، ويقول مصدر ملكي إنها تلعب دائماً تمارين القرفصاء في الصالة الرياضية في قصر كينسينغتون.