الصورة الاولى للجنة تحكيم “ذا فويس”… أين راغب؟

باشرت قناة الـMBC بتصوير الحلقات الاولى من تجارب أداء برنامج “ذا فويس” وذلك في استديوهاتها في بيروت، حيث كما بات معلومات ستتألف لجنة تحكيم هذا البرنامج من النجوم راغب علامة، احلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.

وبهذه المناسبة، التقى النجوم الثلاثة احلام وحماقي وسميرة سعيد، على مأدبة عشاء أقامتها أحلام في بيروت، تم من خلالها تبادل الاحاديث في اجواء من الفرح والرفاهية. وقد وثّق حماقي تلك اللحظة بصورة نشرها على حسابه عبر موقع انستغرام، ارفقها بالتعليق التالي: “Dinner with the Queen and the Diva شكرا يا أحلام يا أم الكرم كله“، مشاركاً علامة بالقول: “اشتقنا لك“، ليرد علامة على الصورة بتعليق قال فيه: “سنلتقي مساء اليوم“، بعد ان تغيّب عن هذا اللقاء بسبب تواجده في مصر واحيائه حفلاً هناك.

وفور انتشار الصورة، بدأت تعليقات المتابعين تتوالى، حيث عبّروا عن حماسهم الشديد لاكتشاف ماذا يخبئ لهم هذا الموسم من البرنامج من مواهب وابداعات، كما اشادوا باحترافية اعضاء لجنة التحكيم ومسيرتهم الفنية المميزة.