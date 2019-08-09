شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يحقق 3 ملايين و700 ألف جنيه فى أول ليلة عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، 3,695,375 جنيها فى شباك التذاكر، أمس الخميس، وذلك تزامنا مع أولى ليالى عرضه بدور السينمات ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

وطرح صناع فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "السبقانة كسبانة" غناء محمد الفنان وإسلام أبيض، كلمات وألحان الجنتل والفنان توزيع إسلام الأبيض، وسيطر الطابع الشعبى على الأغينة مع الاستعانة بمشاهد من الفيلم.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.