شكرا لقرائتكم خبر عن دى جى rodge يشعل حماس الجمهور قبل صعود جنيفر لوبيز بمسرح الحفل بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ الدي جي rodge فقرته ضمن حفل جنيفر لوبيز في مصر بالعملين الجديدة حيث قدم العديد من الاغنيات التي اشعلت حماس الجمهور المتشوق لصعود النجمة العالمية لوبيز.

تأتى أولي حفلات لوبيز في مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50، ووضع منظم اللبناني ربيع مقبل اللمسات النهائية علي المسرح لاستقبال الشو الضخم الذي ستظهر من خلاله لوبيز في أول اطلالتها علي الجمهور المصري.

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على جانب أخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكي بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدي نوادي التعري.