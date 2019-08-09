شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يناقش فيلم "دموع صاحبة الجلالة" فى قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف قصر السينما برئاسة تامر عبد المنعم، الفنان سمير صبرى، الأحد 25 أغسطس، للحديث عن فيلم "دموع صاحبة الجلالة"، ضمن برنامج "نجم وندوة" الذى يقيمه القصر، أحد أنشطة القصر بعد تجديده.

يدور الفيلم حول صحفى شاب يكسب ود رئيس تحريره وقلب زميلته الثرية لكنه يطيح بالثانية بالإبلاغ عن أنشطتها السياسية، من أجل الصعود نحو القمة.

يذكر أن الفنان سمير صبرى بطل ومنتج فيلم "دموع صاحبة الجلالة"، مأخوذ عن رواية تحمل العنوان نفسه كتبها الصحفى الراحل موسى صبرى، وشارك فى بطولته لفيف من الفنانين فى مقدمتهم فريد شوقى وأحمد مظهر ويحيى شاهين وسهير رمزى وشيرين ودينا والإخراج لعاطف سالم.