شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يحصد الإيرادات بقوة.. 50 مليون جنيه قبل انطلاق مباراة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، سيكون الحصان الرابح فى موسم عيد الأضحى، خاصة أنه حقق مساء أمس الخميس 2,322,910 فى شباك التذاكر، ليكون إجمالى ما حصده حتى الآن منذ طرحه من أسبوعين ما يقرب من 50 مليون جنيه، وكل ذلك دون أن يبدأ موسم عيد الأضحى الفعلى، والذى سيشهد استمرار توافد الجمهور على الفيلم بشكل أكبر.

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضى فى جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه فى نفس الوقت بدور العرض فى السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح فى لبنان والأردن ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المقبل، وتونس أيضاً مع انطلاق العيد.

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"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.