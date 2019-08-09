شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العرض الأول لفيلم "التابون" بنادى السينما المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط حضور جماهيرى كبير نظم نادى السينما المستقلة، الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، عرض أول لفيلم "التابون" بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث لاقى الفيلم إعجابا كبيرا من الجمهور، الفيلم قصة وسيناريو وحوار خالد محجوب (جوبا) ونفين (فيكا) ومن إخراج خالد محجوب.

يذكر أن فريق "لوك سينما" قدم خلال عام واحد فقط من تكوينه خمسة أفلام متنوعة ما بين القصير والطويل، ليكون فيلم التابون هو سادس الأفلام .

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر، وقام خلالها بمناقشة الفيلم مع صناعة والجمهور.