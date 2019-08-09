شكرا لقرائتكم خبر عن "نورا تحلم" يأخذ هند صبرى لـ "تورنتو" السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختير الفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى ليشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائى الدولى، التى تقام فعالياته فى الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر، والذى يعتبر ضمن أهم 5 مهرجانات فى العالم حاليا، لتواصل هند تألقها الدولى بعد اختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولي.

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فيلم "نورا تحلم" من إخراج التونسية هند بوجمعة فى أول أعمالها، وهو فيلم روائى طويل من بطولة هند صبرى ولطفى العبدلى بمشاركة كل من حكيم بومسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

على صعيد آخر يواصل فيلما الممر والفيل الأزرق تحقيق نجاح جماهيرى كبير، خصوصا مع تجاوز الممر لحاجز الـ٧٠ مليون جنيه إيرادات منذ عرضه وتحقيق الفيل الأزرق ٢ الإيرادات بلغت ٤٦ مليون جنيه فى أسبوعين فقط.