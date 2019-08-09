شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الجمهور في انتظار لحظة صعود النجمة جينفير لوبيز مسرح العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جمهور أولي حفلات النجمة العالمية جنيفر لوبيز الغنائية في مصر بالعملين الجديدة علي التوافد علي الحفل وذلك منذ اللحظات الاولي لفتخ الابواب.

تأتي اولي حفلات لوبيز في مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50، ووضع منظم اللبناني ربيع مقبل اللمسات النهائية علي المسرح لاستقبال الشو الضخم الذي ستظهر من خلاله لوبيز في أول اطلالتها علي الجمهور المصري.

من جانب أخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكي بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدي نوادي التعري.