شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفل لصابر الرباعى بمهرجان الحمامات الدولى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الفنان الكبير صابر الرباعي حفلا اليوم بمهرجان الحمامات الدولي بتونس في دورته الـ 55 ، ويشدو نجم تونس ومطربها الأول الساعة العاشرة مساء علي مسرح مدينة الحامات المطل على البحر المتوسط .

الفنان صابر الرباعي طرح منذ فترة أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "كتاب المجروحين" كما يقدم خلال هذا الألبوم أغنية «عمري الجديد» باللهجة المصرية، ومن المفترض طرح الألبوم يوم 4 يوليو ويتضمن الالبوم 10 أغان مختلفة وكان قد طرح منذ فترة أغنية «باي باي» عبر يوتيوب في أول يونيو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك وأغنية «باي باي» لـ صابر الرباعي، من كلمات وألحان: سليم عبدالله، وتوزيع: سامي المعتوقي.

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يذكر أن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة وقد انعقدت دورته الأولي عام 1966 ويعتبر ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه من قبل عدد كبيرمن نجوم الغناء المصري والفرق المشهورة منهم الكينج محمد منيرالعام قبل الماضي ويشارك في حفلاته هذا العام الموسيقار زياد رحباني والمطرب محمد محسن وكارول سماحة وعدد آخر من نجوم الغناء والمسرح في العالم.