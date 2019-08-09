هند صبري تشارك بـ"نورا تحلم" في "تورنتو السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اختير الفيلم التونسي "نورا تحلم" للفنانة هند صبري ليشارك ضمن قسم "اكتشاف" المخصص لأفلام العمل الأول بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، والذي يُقام في كندا، وتنطلق دورته الجديدة في 5 سبتمبر المُقبل.

"نورا تحلم" مستوحى من قصة حقيقية، إخراج التونسية هند بوجمعة، وهو فيلم روائي طويل يشارك في بطولته لطفي العبدلي، حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، ومن إنتاج شركة بروباغندا- عماد مرزوق.

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وتلعب هند شخصية نورا التي تنتمي للطبقة الكادحة في تونس، ويكشف عن معاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وكيف تتغير علاقتها بأطفالها وزوجها مع خروجه من سجنه.

يُذكر أنه تم مؤخرًا الإعلان عن اختيار هند صبري للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

من ناحية أخرى، تعيش هند صبري حالة من النشاط الفني، وتتابع ردود الأفعال على أحدث أفلامها "الفيل الأزرق 2"، إلى جانب انتظارها طرح الجزء الثاني من فيلم "الكنز" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى المبارك.