فيديو| مصطفى فهمي وزوجته يرقصان على "يا مصطفى" في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان مصطفى فهمي بعيد ميلاده الـ77، وسط مجموعة من أصدقائه المقربين وشقيقه الفنان حسين فهمي، وشقيقته فاتن فهمي، أمس الخميس بأحد المطاعم.

ونشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه الفنان مصطفى فهمي وهو يرقص على أغنية " يا مصطفى" برفقة زوجته، وبجانبهما " تورتة".

وعلقت فاتن على الفيديو قائله: "مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وشقيقه حسين فهمي والأصدقاء، وفاتن فهمي".

يذكر أن مصطفى فهمي تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015، بعد انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي.