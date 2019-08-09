محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر الفنان أحمد حلمي برومو جديد لفيلمه "خيال مآتة"، المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر". وعلق "حلمي"، على الفيديو قائلًا: "ساعات معدودة وهينزل فيلم خيال مآته، يارب يعجبكوا قادر ياكريم". فيلم "خيال مآتة" يقوم ببطولته عدد من النجوم، من بينهم: أحمد حلمي ومنة شلبي وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي ينشر برومو جديد لـ"خيال مآتة": "يارب يعجبكوا قادر ياكريم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.