بفيديو راقص.. خالد الصاوي يدشن حساب جديد لـ"الهلس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان خالد الصاوي، مقطع فيديو له، ظهر خلاله يرقص على أنغام إحدى أغنيات الشاب خالد، ولاقى الفيديو رواجًا واسعًا، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وطالب الصاوي من خلال تعليقه على مقطع الفيديو، جمهوره بمتابعة صفحته الثانية على "انستجرام"، قائلًا: "عملت أكونت تاني للضحك والهلس كله فولو ليه".

جدير بالذكر أن خالد الصاوي يشارك بفيلمي في دور العرض السينمائي: "الفيل الأزرق 2"، و"ولاد رزق 2".