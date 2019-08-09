- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان خالد الصاوي، مقطع فيديو له، ظهر خلاله يرقص على أنغام إحدى أغنيات الشاب خالد، ولاقى الفيديو رواجًا واسعًا، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وطالب الصاوي من خلال تعليقه على مقطع الفيديو، جمهوره بمتابعة صفحته الثانية على "انستجرام"، قائلًا: "عملت أكونت تاني للضحك والهلس كله فولو ليه".
جدير بالذكر أن خالد الصاوي يشارك بفيلمي في دور العرض السينمائي: "الفيل الأزرق 2"، و"ولاد رزق 2".
كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو راقص.. خالد الصاوي يدشن حساب جديد لـ"الهلس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.