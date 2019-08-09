بالصور| بمجسم على شكل تورتة.. منظمو حفل جينيفر لوبيز يحتفلون بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرص منظمو حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقرر إقامته بعد قليل في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، على تجهيز مفاجأة لها بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به في 24 يوليو الماضي.

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وجهز المنظمون مجسمًا كبيرًا على شكل تورتة، مكتوب عليه "عيد ميلاد سعيد جينيفر لوبيز".

حفل اليوم يأتي تحت رعاية شركة أوراسكوم للتنمية، وهو الأول لجينيفر في مصر، ضمن خطة حفلاتها التي بدأت قبل شهرين، وأحيت خلالها عددًا من الحفلات بأكثر من دولة.

تذاكر الحفل انقسمت لأكثر من فئة: 2000 جنيه، 4000 جنيه والتذكرة الذهبية بلغت قيمتها 4500 جنيه.