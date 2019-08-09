حلم أمينة خليل وسبب عقدة ياسمين عبدالعزيز من الزواج.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد| منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن طلاقها وهل تفكر في الزواج مرة أخرى، أحمد عز يكشف عن تعاون سينمائي يجمعه بكريم عبدالعزيز، نوال الزغبي ترفض التعليق على قيام إليسا بإلغاء متابعتها على السوشيال ميديا"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

ياسمين عبدالعزيز

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وتحدثت لأول مرة عن طلاقها، كما ردت على سؤال هل تفكر في الزواج مرة أخرى.

وقالت ياسمين "أنا أساسا في الأول خالص مكنتش عايزة أتجوز، أبويا وأمي اتطلقوا وأنا عندي تسع سنين فأنا عندي عقدة من الجواز والرجالة، في أفلامي دايما مايلة للستات في حاجات كده، وأنا مع أصحابي كنت بقول أنا مش هاتجوز أنا أخر واحدة هاتجوز كنت مقررة هاتجوز وأنا عندي 35 سنة".

وتابعت "بحب الشغل اكتر لغاية لما محمد جه فاتجوزنا، ودلوقتي عشان اعمل الخطوة دي تاني بعد عشرين سنة كنت عايشة فيهم مع حد مش عارفة، ممكن أعملها بس مش سهل، الخطوة دي صعبة اصلها، الجواز مسؤولية مش حاجة سهلة، وانا عندي ولاد مقدرش أدخلهم راجل غريب".

وأضافت "اللي عارفاه دلوقتي اني مركزة مع أولادي وشغلي، وياختي اللي اتجوزوا اخدوا ايه من الرجالة، لكن برضه انا محدش يتوقعني"، وأكدت أن بعد الانفصال لم يحدث أي تغيير في حياتها "علاقتي بمحمد زي ما هي محترمة وبيتكلم وبيسأل عن الأولاد مفيش اي حاجة خالص".

نوال الزغبي

قالت الفنانة نوال الزغبي إنها ترفض التعليق على إلغاء الفنانة إليسا والفنانة هيفاء وهبي لمتابعتها على "تويتر".

وتابعت في حوارها لبرنامج "arabwood": "أخر همي الموضوع"، وأكدت أن علاقتها بالفنانة نجوى كرم جيدة، مضيفة "أهدتني عطرها الجديد وتشكرتها".

أمينة خليل

استضافت المذيعة إنجي علي في حلقة جديدة من برنامجها "أسرار النجوم"، المُذاع على "نجوم إف إم"، الفنانة أمينة خليل، والتي تحدثت عن مواصفات فارس أحلامها، مشيرة إلى أنها تفكر في تكوين أسرة وحياة زوجية مستقرة إلى جانب استمرار عملها في الفن، مع مراعاة أن لكل مرحلة متطلباتها.

Advertisements

وتابعت "مش شايفة ان شغلي هيسرقني، بصي أنا واعية وفاهمة وحلمي الكبير اني اكون أم وزوجة وعندي بيتي، بحب شغلي أوي بس أنا مش شايفة إني محتاجة اختار حاجة على حساب حاجة تانية، اكيد عارفة اني يوم ما اخلف مش هاكون بعمل فيلم وهنسحب واحط مجهودي في تربية بنتي أو ابني، وكمان في أول جوازي مش هينفع أتجوز واقوله باي هروح أعمل مسلسل وأشوفك بعد خمس شهور، هاكون عايزة احافظ على بيتي وافرش بيتي براحتي، ويكون عندي حاجات اعملها كست بيت، ودي مرحلة وبعدين اروح اشتغل وارجع تاني".

وقالت "نفسي في راجل شبه ابويا، لكن مش ممكن راجل ياخد مكانته ومش هسمح بده ربنا يديله طولة العمر".

أحمد عز

في مداخلة هاتفية مع المذيعة مريم أمين على نجوم إف إم، أعرب الفنان أحمد عز عن سعادته بردود الأفعال التي جاءته على فيلمه "ولاد رزق2"، وعلى فيلم "الممر" الذي عُرض في عيد الفطر.

وقال "سعيد ان (ولاد رزق) جاي بعد فيلم (الممر) لأنه شخصية تانية مختلفة، الحمد لله فضل وكرم من ربنا وسعيد بالجمهور اللي دعم الممر وهيعمل كده مع فيلمي الجديد"، وأكد أنه يتمنى تكرار تجربة (الممر)، معلنًا وجود فكرة لتقديم جزء ثان منه لكنها مازالت تحت الدراسة.

وتابع " للأسف معنديش إجازة غير في العيد، بعدها هسافر بلغاريا لاستئناف تصوير فيلم يونس مع المخرج أحمد علاء، وبعده هرجع اشتغل 1919 مع كريم عبدالعزيز ومروان حامد وأحمد مراد ومتحمسله جدً، وحابب اشتغل مع مروان حامد"، مثنيًا على فيلمه الأخير "الفيل الأزرق 2".

هيثم سعيد

قال الفنان هيثم سعيد في برنامج "Arabwood" إن سبب غيابه عن الساحة الغنائية منذ عام 2011، يرجع إلى تأثير الظروف السياسية التي عاشتها مصر على وضع الأغنية، وعلى حياته الشخصية، فاختار التركيز على تكوين أسرته وتزوج وأنجب خلال الفترة الماضية، إلى جانب انشغاله بالتمثيل في لبنان.

ويعود هيثم بأغنية "عيني" كلمات رامي أمين، ألحان أحمد البرازيلي، موضحًا ان خطة عودته تتضمن طرح 4 أو 5 أغاني وبعدها الألبوم.



حسن الرداد

في فقرة بعنوان "نجم الأسبوع"، تحدث الفنان حسن الرداد لبرنامج "أراب وود"، عن تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية بينها: تفضيله ارتداء ملابس لا تضم الكثير من التفاصيل، وبسؤاله من يطبخ في البيت هو أم إيمي قال "الطبيخ لم يدخل بيتنا حتى الآن"، ورفض بشكل قاطع فكرة السماح لإيمي بإدخال كلب لبيتهم "على جثتي".



إنجي المقدم

قالت الفنانة إنجي المقدم في برنامج "Arabwood"، إن أكثر ما يزعجها هو الصوت العالي، وأكثر شيء يسعدها أن تري أبناءها "مبسوطين"، وأشارت أنها تواجه المعاكسات بالتجاهل، وكشفت أنها كانت طفلة شقية "كنت بنط من فوق السور".