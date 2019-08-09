بالصور| الاستعدادت الأخيرة لحفل جينيفر لوبيز في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- علاء أحمد:
على قدم وساق، تُجرى حاليًا الاستعدادات لحفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، إذ يضع منظمو الحفل وقت كتابة هذه السطور اللمسات الأخيرة على المسرح الذي سيستقبلها بعد قليل.
والتقطت عدسة "الخليج 365" صورًا لأخر التجهيزات. حفل اليوم يأتي تحت رعاية شركة أوراسكوم للتنمية، وهو الأول لجينيفر في مصر، ضمن خطة حفلاتها التي بدأت قبل شهرين، وأحيت خلالها عددًا من الحفلات بأكثر من دولة.
تذاكر الحفل انقسمت لأكثر من فئة: 2000 جنيه، 4000 جنيه والتذكرة الذهبية بلغت قيمتها 4500 جنيه.
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