حفلات صيف لندن تجذب النجوم الخليجيين والعرب في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أغسطس 2019 07:35 مساءً - يستعد نجوم الأغنية الخليجية والعربية لإحياء حفلات غنائية ضمن حفلات الصيف في لندن، حيث تقوم مجموعة من الفنانين بجولة أوروبية وعربية لإحياء عدة حفلات غنائية مميزة، تأتي في مقدمتها حفلات صيف لندن الموسمية التي تُقام كل عام، حيث شهد العام الماضي إحياء الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب حفلات في مدينة الضباب، وشهدت كثافة الحضور والجماهير لا سيَّما في فترة الصيف الحالية، حيث تعد هذه الحفلات مقصدًا للسيَّاح في لندن.



حفل محمد عبده في 12 أغسطس



وفي فندق "جروسفينور هاوس" يجدد فنان العرب محمد عبده لقاءه مع جمهوره الخليجي والعربي -بعد أن أصبحت حفلات لندن محبوبته الموسمية- في حفل غنائي ساهر يوم الإثنين 12 من أغسطس الجاري، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتحمل حفلات لندن لفنان العرب ذكريات وحنينًا؛ حيث ارتبطت باسمه منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتعد حفلاته في لندن من أرقى حفلاته الساهرة، وربط أبو نورة الماضي بالحاضر في عام 2015 عندما عاد للغناء مجددًا على مسارح لندن الفنية بعد انقطاع عنها دام لـ14 عامًا، وتأتي الحفلة بتنظيم من Global gala.



ماجد المهندس والفنانة أصالة نصري يلتقيان الجمهور في 13 أغسطس



وفي الـ13 من أغسطس يلتقي الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة نصري بالجمهور العربي في فندق "هيلتون لندن" في حفل مشترك، وتحقق أصالة نصري العديد من المكاسب الفنية هذا العام؛ كونها أكثر فنانة عربية تغني بالسعودية، حيث كان حفلها في الباحة الشهر الماضي آخر حفلاتها بالسعودية، كما شهد هذا العام حضورًا قويًا للفنان ماجد المهندس في الحفلات الغنائية بالسعودية، والتي كان آخرها حفل غنائي ساهر أحياه المهندس في أبها على مسرح الراحل طلال مداح.





نوال الكويتية منفردة في الـ 17 أغسطس



وفي الـ 17 من أغسطس تحل الفنانة نوال الكويتية منفردة في حفل غنائي يُقام بفندق "هيلتون لندن"، وهو ثاني حفل لنوال في لندن بعد أن أحيت ليلة غنائية في العام 2016، في حين تستعد أيضًا لإحياء ختام حفلات موسم السودة في السعودية على مسرح طلال مداح في الـ30 من أغسطس الجاري.

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حفل راشد الماجد ووليد الشامي في 20 أغسطس



وختام مسك حفلات صيف لندن يجتمع الفنان راشد الماجد والفنان وليد الشامي وذلك في الـ20 من أغسطس، إذ يلتقيان في حفل مخملي باهر، وسبق لهما أن التقيا في حفل غنائي مشترك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي العام الماضي 2018.

أكثر من عقدين من الزمن هو عمر العلاقة التي ربطت راشد بحفلات لندن؛ إذ تغنى بها لأول مرة في عام 1994، وكرر التجربة عام 1999 تزامنًا مع تكثيف نشاطه الفني، ليعود الماجد بعد 19 عامًا إلى عاصمة الضباب العام الماضي ليحيي حفلاً غنائيًا كبيرًا جمعه بنجوم الأغنية السعودية ضمن حفلات هيئة الثقافة "اللجنة الفنية"، وذلك في صيف 2018، لتكون حفلته المقبلة في لندن هي الرابعة.

ويستعد راشد الماجد لإحياء حفل غنائي يجمعه مع الفنان أصيل أبو بكر على مسرح طلال مداح في أبها، ضمن موسم السودة، وذلك في الـ29 من أغسطس الجاري.

وتعد حفلات لندن من أبرز الحفلات الغنائية بالصيف، ومن المفارقات الدعائية أنه تمَّت الاستعانة بالباص السياحي الذي يتجوَّل في شوارع لندن وطرقاتها متزينًا بصور الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب نجوم هذه الحفلات التي تأتي بتنظيم من "روتانا للصوتيات والمرئيات"، في عرض تشويقي للحفلات المرتقبة بمناسبة عيد الأضحى.

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