بالفيديو: فايز المالكي يلتقي بالطفلة وعد العساف ويقبل رأسها

عقب تداول مقاطع فيديو للطفلة السعودية وعد العساف والتي أشتهرت سريعاً بفيديو قصير عفوي نشرته عبر سناب شات إمتداداً لفيديوهات سابقة نشرتها حتى تصدر هاشتاق #وعد_العساف التريند على موقع تويتر وأبدى المغردون إعجابهم بعفويتها ونضج تفكيرها. هذا وتداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو لمقابلة الفنان فايز المالكي للطفلة وعد العساف حيث قام بتقبيل رأسها قائلاً لها “أنتي بطلة” وقامت الطفلة برد القبلة للفنان في موقف أثار إعجاب رواد مواقع التواصل.

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