هشام عباس : ردود أفعال " شاري بالغالي" ادهشتني

اعرب المطرب هشام عباس عن سعادته بردود افعال اغنيته الجديدة " شاري بالغالي" و الذي طرحها منذ ايام علي التطبيقات الالكترونية المختلفة . هشام قال لـ " الوفد " : سعيد للغاية بردود افعال الناس علي الاغنية ، فأنتظار الجمهور شئ جميل بالنسبة لي في حد ذاته ، و اعدهم بطرح المزيد من الاغاني خلال الفترة القادمة . حد ذاته ، و اعدهم بطرح المزيد من الاغاني خلال الفترة القادمة . جدير بالذكر ان اغنية " شاري بالغالي" كلمات حسن عطية ، الحان احمدزعيم، توزيع توما .

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