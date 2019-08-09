كورال اطفال الاوبرا يضم اصوات جديدة

ضمن خطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الهادفة الى اكتشاف ورعاية الموهوبين وخلق جيل جديد قادر على حفظ الهوية الفنية عن اجراء اختبار لضم عدد من الاصوات الواعدة من الجنسين ممن تتراوح اعمارهم بين اربعة واربعة عشرعام وذلك فى العاشرة صباح الاثنين 19 أغسطس على ان يرفق باستمارة التعارف المجانية صورتين شخصيتين وصورة من شهادة الميلاد.
جدير بالذكر ان كورال أطفال الأوبرا تأسس عام 1989تحت إشراف الراحلةالدكتورة رتيبة الحفنى ليكون نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية منها الارتقاء بالمستوى الفني والثقافي وتنمية الحس القومي لدي الأطفال وشهد ميلاد مجموعة من نجوم الغناء في مصر كما شارك في العديد من العروض التي نظمتها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة .
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