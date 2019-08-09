سميرة سعيد :" ذا فويس " تجربة لمساعدة المواهب الحقيقية

تشارك النجمة سميرة سعيد في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب العنائية " ذا فويس" ، و هو الموسم الاول لها في هذا البرنامج مع اعضاء لجنة التحكيم " محمد حماقي و احلام وراغب علامة " .
" الديفا" سبق و ان شاركت في هذه النوعية من البرامج من خلال " صوتالحياة" مع كل من الموسيقار حلمي بكر و الفنان هاني شاكر ، و تري ان " ذا فويس" نوعية جيدة من البرامج تهدف لمساعدة المواهب الصاعدة في الغناء .
قالت سميرة في تصريحات لـ "بوابة الوفد " : سعيدة للغاية بالمشاركةفي الموسم الخامس من "ذا فويس" ، لانه برنامج هدفه الاساسي مساعدة المواهب الجديدة و توجيه موهبتهم في الطريق الصحيح ، بالإضافة لتقديمهم للجمهور.
و اضافت : العمل مع لجنة تحكيم علي مستوي كبير من الحرفية و الابداع ، سيجعل الموسم الجديد مميز و محتلف للغاية ، و اتمني ان نستطيع مساعدة المواهب المشاركة ، لان هذا دورنا كفنانين ، حتي نحافظ علي مستقبل الغناء العربي .
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