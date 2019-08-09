الجزء الأول من لقاء ياسمين عبد العزيز ومني الشاذلي يتصدر تويتر

تصدر الجزء الأول من لقاء النجمة ياسمين عبد العزيز مع الإعلامية منى الشاذلي الأكثر مشاهدة علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد قرابة الساعة من عرضه بفضائية cbc .
وتنفرد الإعلامية منى الشاذلي بأول لقاء تلفزيوني مع النجمة ياسمين عبد العزيز بعد غياب ١٧ سنة متواصلة لم تجري خلالها أي لقاءاتوأوضحت السبب خلال الجزء الأول من الحلقة وهو أن البرامج التلفزيونية والفضائية خلال تلك الفترة كانت تهتم بنشر الفضائح .
كما كشفت ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من لقائها بالاعلامية مني الشاذلي عن تفاصيل وظروف عملها بالإعلانات وهي طفلة ذات١٢ عاما بعد انفصال والديها وهي في التاسعة من عمرها بالإضافة إلى اعتمادها علي نفسها ثم مطالبتها لوالدتها بعدم العمل وان تقوم هي بتلبية طلبات المنزل من عملها.
وأوضحت ياسمين أن العلاقة بينها وبين طليقها أحمد حلاوة جيدة جدا وأنها اضطرت أن تعلن عن انفصالهما بعد مرور أكثر من سنة علي حدوثه لأنها اعتقدت بضرورة أن يعلم الجميع بعد هذه الفترة كنوع من العلم بالشيء.
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