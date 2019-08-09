بدء تحضيرات " الفيل الأزرق3 "

بدا الفنان كريم عبد العزيز عقد جلسات عمل مع الكاتب و السيناريست أحمد مراد و المخرج مروان حامد للتحضير للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" ، بعد النجاح الكبير الذي مازال يحققه الجزء الثاني من الفيلم و الذي يعرض حاليا بدور العرض.
كريم استطاع ان يحقق نجاح كبير علي شاشة السينما من خلال هذا العمل ، حيث يتصدر الجزءالثاني ايرادات دور العرض بشكل يومي ، مع استمرار العرض طوال ايام عيد الاضحي ، و منافسة اعمال النجوم الاخرين التي ستعرض خلال موسم العيد .
الفيلم تدور قصته حول د. يحيي طبيب الأمراض النفسية الذي يعود مجددا للطب النفسي خلال الجزء الثاني بعد انقطاع العمل عنالمهنة لما يزيد من خمس سنوات ، و سبب العودة يكمن في متهمة تدعي " فريدة " و تجسد شخصيتها الفنانة هند صبري ،قامت بقتل ابنتها وزوجها و طلبت رؤيته و اشرافه علي حالتها داخل عنبر " 8 غرب" ، ليكتشف من جديد انه الشيطان " نائل" الذي سبق و قام بمحاربته خلال احداث الجزء الاول .
الفيلم بطولة " نيللي كريم و اياد نصار ، تأليف احمد مراد و إخراج مروان حامد " .
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