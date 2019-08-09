3 ملايين ونصف لـ "ولاد رزق" في أول يوم عرض

نجح الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق في تحقيق إيرادات قدرها 3 مليون و695 ألف جنيه في أول أيام طرحه بدور العرض السينمائية في مصر.

وفيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين

أمين، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان وإنتاج مشترك يجمع "سينرجي فيلمز" وطارق العريان وموسى عيسى وشركة "الطاهر ميديا برودكشن".

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.