77 مليون مشاهدة لكليب محمد رمضان وسعد لمجرد

حقق كليب إنساي للنجم محمد رمضان وسعد لمجرد 77 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
والكليب تم تصويره في فرنسا بين شوارع باريس ومعالمهاوأيضاً أحد القصور الفرنسية الأثرية ليضيف عناصر من الإبهار والحركة والألوان مع كلمات الأغنية وإيقاعها الرشيق المبني على موسيقى الراپ الأمريكية مع مزجها بالرتم الشرقي.
ونجح الكليب في الوصول إلى المركز الثالث في قائمة الڤيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب في العالم كله خلال أول ٢٤ ساعة وهي أول مرة لعمل عربي أن يدخل هذه القائمة.
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