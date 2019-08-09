15 يوم أجازة لأبطال فيلم لص بغداد

انتهي صناع فيلم "لص بغداد" من تصوير عدد من مشاهد الأكشن بالفيلم بمنطقة المقطم، واستمر التصوير لمدة 3 أيام بحضور أبطال الفيلم محمد عادل إمام وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي. العوضي. ومن المنتظر أن يحصل أبطال الفيلم علي راحة لمدة 15 يوماً لقضاء أجازة العيد والصيف، ليتفرغ المخرج أحمد خالد موسي لمونتاج المشاهد التي تم تصويرها والاستقرار علي التفاصيل النهائية للمشاهد التي سيتم تصويرها قريباً. تم تصويرها والاستقرار علي التفاصيل النهائية للمشاهد التي سيتم تصويرها قريباً. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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