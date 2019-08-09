انتهي صناع فيلم "لص بغداد" من تصوير عدد من مشاهد الأكشن بالفيلم بمنطقة المقطم، واستمر التصوير لمدة 3 أيام بحضور أبطال الفيلم محمد عادل إمام وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب وأحمدالعوضي.
ومن المنتظر أن يحصل أبطال الفيلم علي راحة لمدة 15 يوماً لقضاء أجازة العيد والصيف، ليتفرغ المخرج أحمد خالد موسي لمونتاج المشاهد التيتم تصويرها والاستقرار علي التفاصيل النهائية للمشاهد التي سيتم تصويرها قريباً.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 يوم أجازة لأبطال فيلم لص بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.