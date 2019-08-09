الداخلة لدنيا بطمة تحقق نصف مليون مشاهدة علي يوتيوب

نجحت أغنية ''الداخلة'' للمطربة المغربية دنيا بطمة في تحقيق نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. والأغنية من كلمات نبيل جاي وتوزيع وألحان محمد الشرابي وإنتاج محمد بوصفيحة، والإشراف الفني لشركة الترك للإنتاج الفني، وتم طرح الأغنية للاحتفال بالذكرى الـ 20 لعيد العرش وتولي الملك محمد السادس العرش. الشرابي وإنتاج محمد بوصفيحة، والإشراف الفني لشركة الترك للإنتاج الفني، وتم طرح الأغنية للاحتفال بالذكرى الـ 20 لعيد العرش وتولي الملك محمد السادس العرش.

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