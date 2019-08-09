بالفيديو.. طائرة تحلق ببقرة في مهمة إنقاذ فريدة

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نجح رجال الإطفاء في إنقاذ حياة بقرة بعد مهمة مثيرة، إذ سقطت في منحدر صخري وعر جنوبي إيطاليا وعلقت به، وباتت غير قادرة على الحركة.
وفي مشهد نادر، استخدمت قوات الطوارئ طائرة مروحية لحمل البقرة باستخدام حبل متين، وحلقت بها حتى نقلتها إلى مكان آمن.
ونشرت هيئة الطوارئ الحكومية في إيطاليا، فيديو للعملية، التي جرت في بلدة فولتورارا إربينا، التابع لإقليم كامبانيا جنوبي إيطاليا.
وتظهر اللقطات رجال الإنقاذ وقد شكلوا سلسلة بشرية في المنحدر الذي سقطت به البقرة، وربطوا الحيوان الذي كان عاجزا عن الحركة بحبل متدل من الطائرة.
وبعد رحلة قصيرة في الهواء، نجحت الطائرة في نقل البقرة إلى أرض منبسطة، حيث بدأت في استعادة قواها بعد وقت قصير.
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