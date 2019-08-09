خاص- الذهبية نوال الزغبي ساحرة في ليلة صيفية من العمر

على الرغم من كل المشاكل التي يمر بها لبنان، إلا أن لياليه تشهد أجمل السهرات والحفلات والمهرجانات مع توافد عدد كبير من السواح من كافة البلدان لتمضية أجمل الاوقات في ست الدنيا بيروت التي هي عنوان للسهر والفرح والسياحة.

بالأمس كان عشاق السهر على موعد مع حفل من أجمل حفلات الصيف، مع النجمة الذهبية نوال الزغبي في نادي الـ PitchBlue على شاطئ منتجع الريفييرا، التابع للنادي الليلي الـPitchBlack .

في البداية، اعتلت “الزغبي” المسرح متألقة كالعادة بإطلالة رائعة وأنيقة، حيث اختارت ثوباً ضيقاً، قصيراً لائق بها كثيراً وبدت مرتاحة على المسرح الى أبعد حدود.

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غنت النجمة الذهبية من ألبومها الجديد مجموعة من الأغنيات، بالاضافة الى تنويعها في خياراتها بين القديم والجديد في سهرة وصفت من العمر. قدمت “الليالي” التي رددها معها الحضور بصوت واحد. ثم أشعلت الاجواء بشكل لا يوصف بـ “بالقلب” و “كدة باي”، ثم قدمت “مين حبيبي انا”، “على دلعونا”، “عينيك كدّابين”، “اللي براسي عملتو” وغيرها من الأغنيات.

كما غنّت “مالي انا مالي” للراحلة وردة الجزائرية بأسلوبها الخاص وسط تصفيق حار وتفاعل غير مسبوق.

بإختصار حفلة من أروع الحفلات التي قدمتها نوال الزغبي التي بدت فرحة وسعيدة حيث رقصت وغنّت بشغف لا يوصف، فبدت كالفراشة تتنقل بسعادة واضحة جداً مع كل خطوة من خطواتها، اضافة الى كاريزماتها وحضورها القوي وامتلاكها للمسرح الذي ان دلّ على شيء يدل على خبرتها الفنية المكللة بالنجاحات الكبيرة.

وكان لافتاً في السهرة حضور العديد من الوجوه المعروفة من اعلاميين وفنيين ومتعهدي حفلات ومنتجين رحبت بهم نوال على طريقتها ولم تخفِ محبتها الخالصة لهم.

لا بد من الإشارة الى ان Concept الـ PitchBlue على شاطئ بحر الريفييرا، هو النسخة الصيفية عن النادي الليلي PitchBlack ، ناجح جداً ويشبه الى حد كبير الحفلات العالمية الخارجية التي تنظم على شواطئ البحر العالمية، بالإضافة الى التنظيم الراقي والأجواء المميزة وهندسة الصوت الناجحة والإضاءة الرائعة، بإختصار يعتبر الـ Pitchblue من أفضل الأماكن للاستمتاع من قبل محبي السهر في بيروت الجميلة.