شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ردت ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حوارها مع منى الشاذلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة ريهام حجاج بطريقتها الخاصة بعد حلقة النجمة ياسمين عبد العزيز فى برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على cbc، ونشرت ريهام صورة وهى محتضنة زوجها طليق ياسمين عبد العزيز رجل الأعمال محمد حلاوة وعلقت على الصورة قائلة: "حب عمرى".





ردت الفنانة ريهام حجاج بطريقتها الخاصة بعد حلقة النجمة ياسمين عبد العزيز فى برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على cbc، ونشرت ريهام صورة وهى محتضنة زوجها طليق ياسمين عبد العزيز رجل الأعمال محمد حلاوة وعلقت على الصورة قائلة: "حب عمرى".

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز تحدثت لأول مرة عن كواليس انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تزوج زميلتها الممثلة ريهام حجاج.

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وأكدت ياسمين خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم، أنها كانت منفصلة عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة قبل عام من إعلانها الخبر على جمهورها.

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "محمد أبو عيالي ورجل محترم جداً.. ولازم نحترمه.. بس الطلاق كان على رغبتي.. والإعلان على الطلاق لأنه جه الوقت اللى الناس تعرف فيه".

واعترفت أنها أخطأت عندما تأخرت في إعلان انفصالها عن زوجها؛ وقالت إن "الجمهور كان لا بد أن يعرف هذا الخبر وقت حدوثه".

آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "كارمن" فى أول بطولة لها فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ويشارك فى بطولته كل من محمد كيلانى، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوى، محمد على رزق، هاجر أحمد، كاتيا محمود، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.