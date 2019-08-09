شكرا لقرائتكم خبر عن حصري .. الاستعدادات النهائية لحفل جنيفر لوبيز في العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة العلمين لاستقبال أولي حفلات النجمة العالمية جنيفر لوبيز الغنائية في مصر بالعملين الجديدة وذلك ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50، ويضع منظم اللبناني ربيع مقبل اللمسات النهائية علي المسرح لاستقبال الشو الضخم الذي ستظهر من خلاله لوبيز في أول اطلالتها علي الجمهور المصري.

من جانب أخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكي بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدي نوادي التعري.