شكرا لقرائتكم خبر عن حب ودلع فى الجاكوزى.. صور جديدة تجمع ليوناردو دى كابريو مع صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين لحظات حب جديدة تجمع الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو، مع صديقته صاحبة الـ22 عاما كاميلا مورون، على يخت ضخم فى أحد سواحل المدن الإيطالية.

وظهر الممثل صاحب جائزة الأوسكار، والمرشح لخوض السباق القادم من الجائزة عن فيلمه الجديد once upon a time in hollywood، مع صديقته منسجمين داخل "جاكوزى" صغير أعلى اليخت ويتناولان مشروبهما تحت أشعة الشمس، بينما تظهر علامات زيادة الوزن على الممثل صاحب الـ44 عاماً.

Advertisements

وشوهد الثنائى لأول مرة فى ديسمبر عام 2017، ومن ثم المرة الثانية فى أحد أعياد الميلاد بلوس أنجلوس فى يناير 2018، وبعدها فى مهرجان كوتشيلا ببضعة أشهر، وهو ما يظهر علامات التفاهم والراحة بين الثنائى.

دى كابريو له تاريخ هائل فى مصاحبة عارضات الأزياء، فبعد بروز دوره فى فيلم "تيتانيك" عام 1997، بدأ فى مواعدة عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين صاحبة الـ38، واستمرا فى العلاقة لمدة خمس سنوات، ومن ثم عارضة الأزياء الإسرائيلية بار رافيل التى بدأ فى مواعدتها منذ 2005 حتى 2011، وبعد ذلك علاقته مع عارضة الأزياء الدنماركية نينا أكدال صاحبة الـ27 عاماً، والألمانية تونى جارن صاحبة الـ26 عاماً، حتى ظهوره مع كاميلا ابنة الممثلة العالمية لوسيلا سولا صاحبة الـ 43 عاماً.