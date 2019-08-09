فن ومشاهير

صورة قديمة جداً لـ إليسا يومها غضبت والمصوّر كشف السر

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farah.hassan 0 تبليغ

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 نشر المصوّر أوهانس سركيسيان صورة من ارشيفه للفنانة إليسا عبر حسابه على الفايسبوك.

وقال إنّه كان يطالع مجلة ويطلع إليسا على بعض المواد فيها، وإنّها غضبت يومها بعد الاطلاع على المجلة، لكنه لا يذكر الموضوع الذي أغضبها.

 

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صورة قديمة لاليسا

وبدت إليسا في الصورة التي تعود إلى أكثر من 15 عاماً مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم.

من جهة ثانية، تواصل اليسا جولتها في تونس، حيث أحيت حفلين ناجحين، وأطلت بإطلالتين أثارتا الجدل، بين من اعتبرهما مميزتين، وبين من رأى فيهما تكراراً لإطلالات سابقة.

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