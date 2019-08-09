هل تدخل الدكتورة خلود السجن؟

رفع المحامي الكويتي بشار النصار، دعوى ضدها الفاشينيستا الكويتية المعروفة باسم الدكتورة خلود، بسبب ترويجها لمنتجات التخسيس بشكل غير قانوني.

وكان الدكتور محمد الصفي قد وجّه انتقادات لخلود، بسبب ترويجها لبعض المنتجات غير الصحية، ومنها منتج قالت إنّه يحوّل الدهون إلى عضلات، وتحداها أن تثبت.

وبعد انتقاد الصفي، قام المحامي بشار النصار، برفع دعوى ضدها بتهمة بيع مستحضرات تخسيس في البوتيك الخاص بها، واتهمها بمزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص مشيراً إلى أن عقوبتها تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة وقدرها ألفي دينار كويتي أو كلاهما.

كما أشار المحامي إلى أنه لم يعد جائزاً التغاضي عن تجاوزات المشاهير عبر السوشال ميديا، بل يجب توقيفهم عند حدهم بكل قوة.

وكانت شائعة قد انتشرت، حول وفاة فتاة كويتية بسبب تناولها دواءً للتخسيس قامت خلود بالدعاية له، وتبين أنّ الأمر عار عن الصحة، ما دفع بخلود إلى مطالبة المسيئين بالاعتذار لها.