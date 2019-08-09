راغب علامة يغيب عن الصورة الجماعية لمدرّبي "ذا فويس" لماذا؟

غاب الفنان راغب علامة عن الصورة الجماعية الأولى التي جمعت مدرّبي "ذا فويس"، حيث نشر الفنان محمد حماقي صورة تجمعه بزميلتيه في البرنامج سميرة سعيد وأحلام.

وغاب راغب علامة عن الصورة بسبب تواجده في مصر، وارتباطه بحفل غنائي في الساحل الشمالي.

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وعلّق حماقي على الصورة شاكراً أحلام على دعوة الغداء التي تلقاها منها وزميلتهما في اللجنة، ولم ينس توجيه تحية لراغب، مؤكّداً أنّه اشتاق إليه.

ويتوقّع القيمون على البرنامج، أن يحقق هذا الموسم نسب مشاهدة مرتفعة، بسبب وجود راغب وأحلام في لجنة واحدة، بعد خلافات بينهما أدت إلى انسحابه من برنامج "أراب أيدول" قبل سنوات، وما تلاه من تراشق إعلامي بينهما، لم يتبعه أي صلح يجعل من وجودهما في لجنة واحداً أمراً غير مستهجن.