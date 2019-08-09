بالصور: نانسي عجرم وابنتها ميلا... شاهدوا الشبه بينهما

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جمعتها بابنتها الكبرى ميلا، التي تبلغ من العمر عشر سنوات.

وبدت ميلا في الصورة شديدة الشبه بوالدتها.

وكانت نانسي قد ظهرت مع ابنتها الصغرى ليا، وهي تقوم بإرضاعها، عبر الحساب الرسمي لمنظمة اليونيسف على انستقرام، واستخدمت المنظّمة الصورة، لحثّ النساء على إرضاع أطفالهن، وهي مبادرة كانت قد قامت بها نانسي لدى ولادة ليا.

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من جهة ثانية، قامت نانسي بنشر صورة هي الأولى من نوعها لعيادة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، بدا فيها الديكور في غاية الأناقة، وكانت نانسي قد تعرفت إلى زوجها في العيادة عندما خضعت لكشف روتيني، وبدأت بينهما قصة حب تكللت بالزواج في خريف العام 2008..

من جهة ثانية، تقضي نانسي صيفاً حافلاً في المهرجان، ومن المقرر ان تحيي عيد الأضحي بين دبي والأردن، لتنهي موسم الصيف بالاستعداد لتصوير برنامج "ذا فويس كيدز"، التي صمدت فيه بعد انسحاب زميليها في اللجنة تامر حسني وكاظم الساهر، ولم يعرف من سيحلّ بديلاً عنهما.