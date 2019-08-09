هيفاء وهبي إلى السويد من دون الوزيري

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سافرت الفنانة هيفاء وهبي إلى السويد، لإحياء حفلها الغنائي في مهرجان غوتنبرغ الثقافي في السويد، برفقة مديرة مكتبها في بيروت ساندرا نهرا، ومن دون محمد الوزيري، مدير أعمالها الذي أعلن استقالته قبل أيام.
ويبدو أنّ لا مصالحة بين هيفاء ومحمد، أقله هذا ما يظهره الطرفان في الإعلام.
فقد تقدم الوزيري باستقالته إلى هيفاء عبر "انستغرام" من خلالر رسالة أوضح خلالها أنّه كان يعمل معها لأنّه يحبّها، ولا يتقاضى منها أجراً، وأنه سئم الإهانات من قبل جمهورها والتي وصلت إلى حد إهانة والديه.
هيفاء مع ساندرا في طريقهما الى السويد
وكان جمهور هيفاء قد هاجم الوزيري واتهمه بإفشالها وإبعادها عن جمهورها، فدافعت عنه مؤكدة أن ثمة فيتو مفروض عليها من قبل بعض المهرجانات بسبب بعض الأسماء، وأن الوزيري بذل ما في وسعه، وأنّها شهدت معه أفضل نجاحاتها.
واعتذرت هيفاء منه على ما بدر من بعض جمهورها، إلا أنه سارع إلى الاعتذار، فمضت وحيدة إلى السويد، رغم تحضيرهما معاً للحفل منذ أشهر.
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